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Твоя фотография может стать лучшей в республике

10.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай»! Выбирай одну из двух конкурсных категорий (или обе) и участвуй.

Твоя фотография может стать лучшей в республике

1-я категория. Селфи-фото с вышиванкой.
Публикуй кадр(-ы) в личном insta-профиле с хештегами #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и ОБЯЗАТЕЛЬНО делай упоминание аккаунта instagram.com/brsmby.

2-я категория. Традиционное фото.
В этом сезоне тебя ждут 5 номинаций:
* Фота малыша ў вышыванцы.
* Фота закаханых ў вышыванцы.
* Мая сям’я ў вышыванцы.
* Моладзь у вышыванцы.
* Вышыванка ў іншых краінах.

Отправляй фотоработы с 2 по 22 июня на почту itbrsm@gmail.com c пометкой «Фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай». Обрати внимание, что фотоколлажи и фотомонтаж НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию в конкурсе.


 
 
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В фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай»! Выбирай одну из двух конкурсных категорий (или обе) и участвуй. 1-я категория. Селфи-фото с вышиванкой. Публикуй кадр(-ы) в...
 
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