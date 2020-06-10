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Твоя фотография может стать лучшей в республике
10.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай»! Выбирай одну из двух конкурсных категорий (или обе) и участвуй.
1-я категория. Селфи-фото с вышиванкой.
2-я категория. Традиционное фото.
Отправляй фотоработы с 2 по 22 июня на почту itbrsm@gmail.com c пометкой «Фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай». Обрати внимание, что фотоколлажи и фотомонтаж НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию в конкурсе.
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В фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай»! Выбирай одну из двух конкурсных категорий (или обе) и участвуй. 1-я категория. Селфи-фото с вышиванкой. Публикуй кадр(-ы) в...
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