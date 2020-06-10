Твоя фотография может стать лучшей в республике

Источник материала: Горецкий вестник

В фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай»! Выбирай одну из двух конкурсных категорий (или обе) и участвуй.





1-я категория. Селфи-фото с вышиванкой.

Публикуй кадр(-ы) в личном insta-профиле с хештегами #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и ОБЯЗАТЕЛЬНО делай упоминание аккаунта instagram.com/brsmby.

2-я категория. Традиционное фото.

В этом сезоне тебя ждут 5 номинаций:

* Фота малыша ў вышыванцы.

* Фота закаханых ў вышыванцы.

* Мая сям’я ў вышыванцы.

* Моладзь у вышыванцы.

* Вышыванка ў іншых краінах.

Отправляй фотоработы с 2 по 22 июня на почту itbrsm@gmail.com c пометкой «Фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай». Обрати внимание, что фотоколлажи и фотомонтаж НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию в конкурсе.