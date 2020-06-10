Лукашенко - Ермошиной: В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке.

— Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более, — подчеркнул Лукашенко.

Он также поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Официальный лидер заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек.

— На постоянной основе два человека — я и секретарь. И семь человек аппарата, — уточнила Лидия Ермошина.

— Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс президента (тоже возможного кандидата в президенты). Все, что ЦИК попросит, — мы должны оказать эту поддержку, — сказал Лукашенко.

Он отметил, и Лидия Ермошина это подтвердила, что с точки зрения финансирования вопросов нет и быть не может.

— Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее, — добавил президент.