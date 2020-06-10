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Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране

10.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране
Минздрав выразил искреннюю благодарность всем людям и компаниям, которые в это непростое время объединились для помощи медицинским работникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.Неравнодушные граждане, предприятия, коммерческие компании, общественные организации, волонтерские движения своей помощью, силой духа и добротой помогают не только медикам, но и всей стране, которой нужна поддержка в этих чрезвычайных обстоятельствах, отметили в Минздраве.

Минздрав гарантирует, что все средства, пожертвованные на благотворительный счет, потрачены на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным. «Мы отлично осознаем, что успех, достигнутый нами в последнее время, — это результат кропотливой совместной работы, постоянного ежедневного взаимодействия и помощи», — добавили в ведомстве.

Особая признательность ООО «Мелсофт», ЗАО «Серволюкс Агро», ООО «Гейм Стрим», ИООО «Эпам Системз», УП «А1», НП ЧУП «Адани», СЗАО «Энерго-Оил», Sandoz, ПТРУП «Белмедтехника», ИП «Славнефтехим» ЗАО, представительству Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), ООО «Причуда», ППО «ГУ Дворец Республики», ОДО «Сплавбелинвест», ЧУП «Юнико-дентал», ООО «Орона Лифт», ЧТУП «Витсвитстрой», ЗАО «БелТЭН», в целом нескольким сотням компаний и предпринимателей.

#минздрав #Стоп COVID
БелТА

 
 
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Минздрав выразил искреннюю благодарность всем людям и компаниям, которые в это непростое время объединились для помощи медицинским работникам, сообщает БЕЛТА со...
 
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