|
Футбольный клуб ЦСКА вернулся к тренировкам под руководством белоруса Виктора Гончаренко
Источник материала: ОНТ
К тренировкам с футбольным клубом ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, приступили все легионеры.
Иностранные игроки, в том числе белорусский форвард Илья Шкурин, вернулись в Москву в мае и проходили двухнедельный карантин. Сейчас команда продолжает подготовку к чемпионату страны в полном составе на своей базе в Ватутинках. Рестарт российской премьер-лиги состоится 19 июня.
К слову, сегодня Виктор Гончаренко празднует свой 43 день рождения. Недавно белорусский специалист продлил контракт с ЦСКА на один год.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К тренировкам с футбольным клубом ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, приступили все легионеры. Иностранные игроки, в том числе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)