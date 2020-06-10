Футбольный клуб ЦСКА вернулся к тренировкам под руководством белоруса Виктора Гончаренко

Источник материала: ОНТ

К тренировкам с футбольным клубом ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, приступили все легионеры.

Иностранные игроки, в том числе белорусский форвард Илья Шкурин, вернулись в Москву в мае и проходили двухнедельный карантин. Сейчас команда продолжает подготовку к чемпионату страны в полном составе на своей базе в Ватутинках. Рестарт российской премьер-лиги состоится 19 июня.

К слову, сегодня Виктор Гончаренко празднует свой 43 день рождения. Недавно белорусский специалист продлил контракт с ЦСКА на один год.

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