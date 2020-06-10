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Белорусским банкам разрешат операции с токенами. Но не всем
Источник материала: Myfin
Согласно проекту указа, в эксперименте по созданию и размещению токенов, совершению с ними других сделок смогут участвовать 12 банков:
При выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов – только белорусские рубли. Получение банками криптовалют не допускается. Банкам разрешат также приобретать токены третьих лиц, в том числе токены других банков.
Предполагается, что
Банки вправе заключать сделки с токенами исключительно через посредничество резидентов ПВТ. Поэтому ответственными за надлежащую идентификацию владельцев токенов банка будут резиденты парка.
Напомним, приобретение токенов (по сути похожих на корпоративные облигации) физлицами уже разрешен в Беларуси. Ранее Myfin.by рассказывал о том,
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В Беларуси планируют эксперимент по выпуску банками токенов, соответствующий проект указа уже подготовлен, сообщает БЕЛТА.
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