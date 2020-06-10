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Белорусским банкам разрешат операции с токенами. Но не всем

10.06.2020 14:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Согласно проекту указа, в эксперименте по созданию и размещению токенов, совершению с ними других сделок смогут участвовать 12 банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт,Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк «Решение», РРБ-Банк, БНБ-Банк. Эксперимент предлагается провести с 1 января 2021 по 1 января 2024 года.

При выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов – только белорусские рубли. Получение банками криптовалют не допускается. Банкам разрешат также приобретать токены третьих лиц, в том числе токены других банков.

Предполагается, что Национальный банк получит полномочия устанавливать особенности проведения банками операций с токенами и контролировать такую деятельность. С учетом возможных рисков масштаб эксперимента предполагается ограничить 10% нормативного капитала банков как по привлечению денежных средств, так и по их предоставлению.

Банки вправе заключать сделки с токенами исключительно через посредничество резидентов ПВТ. Поэтому ответственными за надлежащую идентификацию владельцев токенов банка будут резиденты парка.

Напомним, приобретение токенов (по сути похожих на корпоративные облигации) физлицами уже разрешен в Беларуси. Ранее Myfin.by рассказывал о том, как это работает.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси планируют эксперимент по выпуску банками токенов, соответствующий проект указа уже подготовлен, сообщает БЕЛТА.
 
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