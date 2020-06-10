«Никому не должны позволить обидеть простого человека» — Александр Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

Александр Лукашенко попросил главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами Президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний. «На госпредприятиях такого нет, — заметил глава государства. — И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно».

Александр Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Об этом он заявил сегодня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

«Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны (председатель ЦИК Лидия Ермошина. — Прим. БЕЛТА) есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это совещание носит традиционный характер: «Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии».

Глава государства заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек. «На постоянной основе два человека — я и секретарь. И семь человек аппарата», — уточнила Лидия Ермошина.

«Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация Президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс Президента (тоже возможного кандидата в Президенты). Все, что ЦИК попросит, — мы должны оказать эту поддержку», — сказал глава государства.

Он отметил, и Лидия Ермошина это подтвердила, что с точки зрения финансирования вопросов нет и быть не может. «Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее», — обратил внимание белорусский лидер.