Белорусские депутаты 11 июня рассмотрят в первом чтении поправки в закон о госрегулировании торговли

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Белорусские депутаты 11 июня рассмотрят в первом чтении поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в закон об официальных геральдических символах, во втором — изменения в закон о ветеринарной деятельности.

В перечне вопросов и ратификация международных договоров. В их числе соглашения, которые страны Евразийского экономического союза заключили с Сербией и Сингапуром для создания зон свободной торговли, протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Парламентарии рассмотрят межправительственное белорусско-узбекское соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. В Овальном зале будет представлено соглашение между Беларусью и ООН о проведении совместной конференции высокого уровня, посвященной борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий.

Кроме того, парламентарии рассмотрят два декрета Президента: один об иностранной безвозмездной помощи, второй — с корректировками правовых актов, касающихся микрозаймов, госрегулирования производства, оборота и потребления табака.

Как сообщалось, проект об изменении закона о госрегулировании торговли и общепита совершенствуется в соответствии с декретом №7 о развитии предпринимательства, указом №345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Так, упрощаются требования к ведению бизнеса в этих сферах. Речь идет о переходе на уведомительный принцип начала деятельности независимо от включения сведений в реестры, регистры. Планируется, что торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для кафе, ресторанов, магазинов, которые будут открыты после 23.00 и до 7.00. В этом случае, как поясняли в Палате представителей, согласовывать режим работы придется. Многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах, интересы людей должны быть соблюдены.

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