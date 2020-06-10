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В Несвижском районе женщина перевернулась на самокате

10.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Возле деревни Прости Несвижского района 9 июня опрокинулась на электросамокате 52-летняя женщина. С травмами пострадавшая доставлена в больницу.

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко рассказала корреспонденту МЛЫН:

– Происшествие случилось около 12.00 на подъезде от автодороги Красногорки – Прости – Столпище к МТК-4 ОАО «Несвижские островки». Женщина ехала со стороны деревни Прости. Она не справилась с управлением электросамоката и опрокинулась.

По информации ГАИ, пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Возле деревни Прости Несвижского района 9 июня опрокинулась на электросамокате 52-летняя женщина. С травмами пострадавшая доставлена в больницу.
 
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