В Несвижском районе женщина перевернулась на самокате

Источник материала: Слуцк Город

Возле деревни Прости Несвижского района 9 июня опрокинулась на электросамокате 52-летняя женщина. С травмами пострадавшая доставлена в больницу.

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко рассказала корреспонденту МЛЫН :

– Происшествие случилось около 12.00 на подъезде от автодороги Красногорки – Прости – Столпище к МТК-4 ОАО «Несвижские островки». Женщина ехала со стороны деревни Прости. Она не справилась с управлением электросамоката и опрокинулась.

По информации ГАИ, пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По факту ДТП проводится проверка.