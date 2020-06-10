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Владелица бара, которая пожаловалась в ЦИК на слова Лукашенко, получила «письмо счастья» из налоговой

10.06.2020 15:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая Александр Лукашенко во время визита на МТЗ сказал: «У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину». Бизнес-леди Ксения Федорова сочла это заявление «оскорбительным для меня и для всех женщин нашей страны» и обратилась в ЦИК с требованием дать правовую оценку таких высказываний. В ЦИК прокомментировали обращение, а через пару дней в бар «Синяя коза», которым владеет Ксения, пришло письмо из налоговой с требованием срочно предоставить определенные документы. Ксения надеется, что эти события никак не связаны, но не скрывает, что «подозрения есть».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— 9 июня получила звонок из налоговой, и инспектор поинтересовалась, почему мы не отвечаем на письмо, отправленное в личный электронный кабинет, датированное 5 июня, в котором в срочном порядке нам предлагают предоставить документы, — пишет Ксения Федорова в посте на своей странице в Facebook.

В запросе сказано, что ей нужно сообщить в налоговые органы вид деятельности организации, каким образом осуществляется обслуживание посетителей и прием заказов в местах оказания организацией услуг общественного питания, а также предоставить документы на кассовое оборудование и штатное расписание на 2019 и 2020 годы. Налоговики ссылаются на подпункт 1.1 пункта 1 статьи 107 Налогового кодекса: «Налоговые органы и их должностные лица имеют право получать от плательщика необходимые для исчисления, уплаты и взыскания налогов, сборов (пошлин) документы (их копии), иную информацию, касающуюся деятельности и имущества плательщика».

Ксения рассказала FINANCE.TUT.BY, что раньше с такими запросами со стороны налоговых органов никогда не сталкивалась.

— Это даже нельзя назвать мониторингом, просто запрос на определенные документы. Их перечень мне кажется удивительным. Возможно, на их основании могут начать какую-то проверку. Наверное, в этом есть какой-то план, но после консультации с юристами мы так и не поняли, в чем он заключается, — говорит Ксения. — Сегодня мы предоставим все запрошенные документы. У нас есть право на отсрочку, но я не вижу в этом смысла: документы есть, они в порядке. У нас упрощенная форма налогообложения, мы платим налоги раз в квартал согласно законодательству. Серьезной бухгалтерии на предприятии нет, каких-то возможностей что-то утаить — тоже.

Ксения надеется, что этот запрос не связан с ее обращением в ЦИК и пришел «после него, а не вследствие».

— Многие говорили, что меня сейчас замучают проверками, поэтому какие-то подозрения, конечно, есть. Но пока не могу сказать, что это какая-то проверка. Может, я отправлю документы, а мне ответят: «Спасибо, все нормально», — предполагает Ксения.

 
 
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Ксения Федорова надеется, что эти события никак не связаны, но не скрывает, что «подозрения есть».
 
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