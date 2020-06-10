Xiaomi Redmi 9 представлен официально. Цена - от 149 евро

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала новый смартфон начального уровня — Redmi 9. Аппарат отличается приличными характеристиками и невысокой ценой. Об этом пишет XDA-Developers .





Устройство оснащается экраном на 6,53 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD+. Корпус пластиковый, на задней стороне есть сканер отпечатков пальцев. Но «разбудить» аппарат получится и через лицо. Габариты такие: 162,32×77,01×91, миллиметров, вес равняется 198 граммам.

Процессором выступает MediaTek Helio G80 (12-нм техпрцоесс). Оперативной памяти в зависимости от версии бывает 3 или 4 ГБ, постоянной — от 32 ГБ. Последняя расширяется через карты microSD. Объем встроенного аккумулятора — 5020 мАч, поддерживается 18-ваттная быстрая зарядка. Правда, в комплект к устройству положат 10-ваттный блок.

Основная камера состоит из нескольких модулей: 13 Мп (f/2.2) + 8 Мп (ультра-широкоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (модуль глубины). Фронтальная камера — 8-мегапиксельная (f2.0).

Гаджет будет доступен в корпусах черного, фиолетового и зеленого цветов. Цена стартовой версии аппарата (3/32 ГБ) — 149 евро, старшего (4/64 ГБ) — 179 евро.

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