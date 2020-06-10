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Роджер Федерер пропустит остаток теннисного сезона 2020 года из-за операции на колене

10.06.2020 15:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роджер Федерер пропустит остаток теннисного сезона 2020 года из-за операции на колене

Роджер Федерер пропустит остаток теннисного сезона, если соревнования все же возобновятся в этом году.

Игрок перенес ещё одну операцию на правом колене и в 2020 году больше на корт не выйдет. Федерер извинился перед своими болельщиками и попросил паузу для восстановления, чтобы продолжить выступать на самом высоком уровне в дальнейшем.

Легендарный 38-летний швейцарский теннисист сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге. Отметим, в этом году Федерер был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Его доход превысил 110 миллионов долларов.

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Роджер Федерер пропустит остаток теннисного сезона, если соревнования все же возобновятся в этом году. Игрок перенес ещё одну операцию на правом колене и в 2020 году...
 
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