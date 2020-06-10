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Берегом ошибся. Лукашенко: «на частных предприятиях увольняют тех, кто не подписался за альтернативных кандидатов»?
Источник материала: Партизан
На совещании 10 июня по актуальным общественно-политическим вопросам глава государства поручил проверить, почему частные компании увольняли людей в последние месяцы. Об этом сообщает его пресс-служба.
Александр Лукашенко поручил проверить частные компании и выяснить: по каким причинам оттуда увольняли людей в последние месяцы.
«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по поводу хода так называемой этой избирательной кампании. Что меня особенно возмущает – в Минске, других городах (это свойственно городам) частные компании увольняют людей… Мало того, увольняют людей – тех, кто не отдал подпись за так называемых альтернативных кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи», – отметил Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что если компании хотят спокойно работать в Беларуси, то они должны восстановить уволенных людей и выплатить тем деньги.
Ранее Лукашенко говорил, что предприятия, которые имеют финансовые сложности из-за пандемии, должны «крутиться».
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Берегом ошибся. Лукашенко: «на частных предприятиях увольняют тех, кто не подписался за альтернативных кандидатов»?
На совещании 10 июня по актуальным общественно-политическим вопросам глава государства поручил проверить, почему частные компании увольняли людей в последние...
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