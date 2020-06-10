Берегом ошибся. Лукашенко: «на частных предприятиях увольняют тех, кто не подписался за альтернативных кандидатов»?

Александр Лукашенко поручил проверить частные компании и выяснить: по каким причинам оттуда увольняли людей в последние месяцы.





«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по поводу хода так называемой этой избирательной кампании. Что меня особенно возмущает – в Минске , других городах (это свойственно городам) частные компании увольняют людей… Мало того, увольняют людей – тех, кто не отдал подпись за так называемых альтернативных кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи», – отметил Лукашенко.









Глава государства подчеркнул, что если компании хотят спокойно работать в Беларуси, то они должны восстановить уволенных людей и выплатить тем деньги.





Ранее Лукашенко говорил, что предприятия, которые имеют финансовые сложности из-за пандемии, должны «крутиться».











