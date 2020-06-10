Ура, Купаловский снова открывается для зрителей! И сразу покажет легендарную «Павлинку»

Источник материала: KYKY

Ура! После двухмесячного перерыва Национальный академический театр имени Янки Купалы снова откроется для зрителей. Это случится 15 июня, узнало агентство «Минск-Новости».

Несмотря на то, что в Беларуси в эпидемию проводить спектакли официально не запрещалось, в марте Купаловский все же стал показывать постановки лишь виртуально. Но уже в следующий понедельник театр снова ждет гостей, чтобы те живьем оценили нашумевшую «Паўлінку» – спектакль по пьесе Янки Купалы, написанной в 1912 году. Кстати, впервые «Паўлінку» поставили в 1944-м, и с тех пор она не перестает быть визитной карточкой театра и сохраняется в репертуаре до сих пор.

В Купаловском говорят, что для безопасности зрителей придумали несколько мер. Всех рассадят в шахматном порядке. Общая заполняемость зала Главной сцены не превысит 100 зрителей (из 338 мест), а в зале Камерной сцены – не более 40 (из 80 мест). Перед спектаклем и после него помещения продезинфицируют. Также в театре есть антисептики, которыми можно пользоваться.

Билеты на «Паўлінку» продаются только в одной кассе, расположенной около Купаловского, а также онлайн.

Фото: kupalauski.by.