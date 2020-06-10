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Досудебное рассмотрение разводов планируют ввести в Беларуси
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Людмила Кананович, депутат, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Также в программе эксперты обсудили:
– почему белорусские отцы – самые ответственные в мире?
– как убедить белорусов рожать больше детей?
– как снизить число разводов в Беларуси?
– как поддерживают семейные ценности на государственном уровне?
Смотрите 10 июня в 20.30 на СТВ.
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
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