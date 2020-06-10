Михаил Саакашвили: есть угроза скорого распада Украины









передае т РИА Новости. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили,т РИА Новости.





"Когда мы говорим, что страна может распасться - да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать - очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь", - сказал политик, добавив, что все "очень плохо".



