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Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Источник материала: Партизан
Руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал, как будет проходить домашний арест актера Михаила Ефремова после ДТП.
По решению суда артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того, Ефремову можно общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН.
Цыганков также уточнил, что к актеру "будут применены технические средства контроля".
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Руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал, как будет проходить домашний...
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