«Яндекс.Такси» будет следить за скоростным режимом и блокировать нарушителей

сообщили в пресс-службе сервиса. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе сервиса.





Следить, нарушает ли водитель скоростной режим, будут с помощью специальной технологии автоматического мониторинга движения автомобилей такси, которую разработали специалисты сервиса.





Принцип работы этого устройства довольно прост. Когда таксист выполняет заказ, его маршрут и скорость движения отслеживаются с помощью GPS. Полученные данные автоматически сравниваются с информацией «Яндекс.Навигатора» о разрешенной скорости движения на том или ином участке дороги.













Если выясняется, что водитель нарушает скоростной режим, система предупреждает его об этом с помощью приложения для сотрудников «Яндекс.Такси» — «Таксометр».





Если таксист проигнорировал несколько таких предупреждений, алгоритм временно ограничит для этого водителя доступ к заказам, а в случае повтора нарушений — навсегда.





Отмечается, что при этом технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и не учитывает такие сбои. Ее тестировали в период с апреля по май текущего года. При этом 78,2 % таксистов во время тестирования, получая предупреждения от системы, прекращали нарушать скоростной режим уже после второго уведомления.









Напомним, в 2019 году сервис «Яндекс.Такси» ввел в Беларуси собственное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей. Каждый человек, находящийся в машине во время поездки, дополнительно застрахован на сумму до 10 тыс. евро.



