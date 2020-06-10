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Многодетный отец высказался о партнёрских родах
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Но то, что женщина чувствует себя лучше, исследование показывает, что послеродовая депрессия – снижается в два-три раза количество – это очень хорошо. Дети растут более спокойными. Соответственно, мы имеем более здоровое психологически новое поколение. И когда папа рядом – вообще, главная наша задача – это повышение индекса вовлечённости отцов. И если папа на ранних этапах начинает взаимодействовать с ребёнком – это колоссально вовлекает. Как всасывает в это, уже очень сложно ему дистанцироваться после этого.
Также в программе эксперты обсудили:
– почему белорусские отцы – самые ответственные в мире?
– как убедить белорусов рожать больше детей?
– как снизить число разводов в Беларуси?
– как поддерживают семейные ценности на государственном уровне?
Смотрите 10 июня в 20.30 на СТВ.
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Досудебное рассмотрение разводов планируют ввести в Беларуси
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