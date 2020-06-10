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В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Крупском районе лошадь достали из болота.
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В какой-то момент лошадь увязла и провалилась в болото. Мужчина не смог справиться самостоятельно со случившимся – понадобилась помощь спасателей. Они обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике и по мере возможностей помогали руками, чтобы животное не было травмировано.
Уставшую и испуганную лошадь вызволили из западни. Животное не пострадало.
Хозяин поблагодарил спасателей за помощь.
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Новости Беларуси. В Крупском районе лошадь достали из болота. По информации МЧС, ситуация произошла 9 июня в лесу агрогородка Докудово. Местный житель ехал по...
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