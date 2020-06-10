ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла

10.06.2020 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Крупском районе лошадь достали из болота.   

По информации МЧС, ситуация произошла 9 июня в лесу агрогородка Докудово. Местный житель ехал по хорошо знакомой дороге на подводе.    

В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла
Фото: МЧС

В какой-то момент лошадь увязла и провалилась в болото. Мужчина не смог справиться самостоятельно со случившимся – понадобилась помощь спасателей. Они обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике и по мере возможностей помогали руками, чтобы животное не было травмировано.  

Уставшую и испуганную лошадь вызволили из западни. Животное не пострадало.  

В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла
Фото: МЧС  

Хозяин поблагодарил спасателей за помощь.     

В середине мая в Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей (читать далее).    

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Крупском районе лошадь достали из болота.    По информации МЧС, ситуация произошла 9 июня в лесу агрогородка Докудово. Местный житель ехал по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Яндекс.Такси» будет следить за скоростным режимом и блокировать нарушителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика