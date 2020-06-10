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На бульваре у Гоголя внезапно перекрыли две из трёх полос для движения. И как теперь ездить?
10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимательно и осторожно, не разгоняйтесь, потому что поток сливается в одну полосу. А если учесть, что тут ещё и автобусы "ходят" - беда. Мы показываем вам, как тут обстоят дела, а вы уже соображаете, как и что.
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