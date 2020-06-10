На бульваре у Гоголя внезапно перекрыли две из трёх полос для движения. И как теперь ездить?

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимательно и осторожно, не разгоняйтесь, потому что поток сливается в одну полосу. А если учесть, что тут ещё и автобусы "ходят" - беда. Мы показываем вам, как тут обстоят дела, а вы уже соображаете, как и что.







































