Стало известно, кто представит Беларусь на параде в Москве

Источник материала: ОНТ

На параде в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Беларусь представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь в Telegram-канале.

Парад состоится в столице России 24 июня. В строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Их отъезд назначен на 15 июня.

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