|
Стало известно, кто представит Беларусь на параде в Москве
Источник материала: ОНТ
На параде в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Беларусь представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь в Telegram-канале.
Парад состоится в столице России 24 июня. В строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Их отъезд назначен на 15 июня.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На параде в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Беларусь представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)