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Для состоятельных белорусов: как выглядит Зеленая гавань с коттеджами почти за $500 тыс

10.06.2020 17:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: «А-100 Девелопмент»​

Коттеджи за $466 тыс

По словам гендиректора компании «А-100 Девелопмент» Светланы Шевлик из 50 коттеджей площадью от 150 до 220 кв.м. раскуплены практически все. Еще 2 дома забронированы, но если кто-то из покупателей откажется, есть уже очередь из желающих занять их место. Цена коттеджей у первой линии гольф-поля сейчас достигает $466 тыс. Два года назад на уровне котлована они продавались за $285 тыс.

По масштабам весь проект больше практически завершенного «Пирса» примерно в 10-11 раз. На сегодняшний день компания инвестировала в него около $15 млн, а общая сумма инвестиций в «Зеленую гавань» составит примерно $900 млн. Строительство планируют завершить до 2028 года, и всего в квартале будут жить 15 тыс. человек.


– Прежде чем отправить проект дома в работу, было сделано от 3 до 5 вариаций внутренней планировки каждого дома. Чтобы понять насколько это пространство может быть функциональным для разных людей, разных семей – с детьми или без – и разными сценариями жизни в доме. Все коттеджи выполнены в современном урбанистическом стиле со всем необходимым для жизни, к чему человек привык в городе, – рассказала Светлана Шевлик.


Интересно, что все коттеджи выполнены в едином архитектурном стиле. И если внутреннюю отделку владелец дома может сделать какой угодно, то любые внешние изменения фасада должны быть согласованы с товариществом собственников. При этом архитекторы компании помогут подобрать подходящие решения, которые не будут выбиваться из общей концепции квартала.

Инфраструктура как в «Новой Боровой»

Застройщик обещает в квартале развитую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиника, торговый центр и разнообразные магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе и рестораны, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое. Первый детский сад уже проектируется. Его строительство начнётся через год, а откроется садик в 2023 году. Будут созданы условия для ЗОЖ, оборудованы спортивные станции и детские площадки, построены скверы и бульвары, а внутри центрального парка появятся места для отдыха, беседки, игровые и барбекю зоны.

Генплан всего квартала «Зеленая гавань»

Квартиры в таунхаусах за $170 тыс

Сейчас на стройплощадке ведётся строительство таунхаусов и лайнхаусов – двухэтажных блокированных домов площадью от 123 до 150 квадратных метров. У этого типа жилья также предусмотрены свободные планировки, высокие потолки от 2,8 до 3,75 метров, большие окна, приусадебные участки, парковочный навес либо парковочное место. Также в ближайшие месяц-полтора начнется продажи квартир в квартале. Ориентировочная стоимость квадратного метра – $1300-1400.


Таунхаус на 137-147 квадратов обойдется покупателю в $170 тыс. Застройщик подчеркивает, что общих стен у таких квартир нет, каждый блок имеет собственные стены. В жилом комплексе предусмотрены дома низкой и средней этажности, которая постепенно будет расти от 2 до 7 этажей по мере удаления от гольф-полей.

Так будут выглядеть таунхаусы. Рендеры предоставлены застройщиком

Видеокамеры, шлагбаумы, закрытые дворы

Вопрос безопасности будет решён по принципу, который застройщик применял в других проектах - в «Новой Боровой» и «Пирсе»: камеры видеонаблюдения без слепых зон по всей территории комплекса, закрытые дворы, установка шлагбаумов. За эксплуатацию территории и ее обслуживание отвечает собственная управляющая компания «А-100 Комфорт».

Гольф-поля в качестве бонуса

Жители квартала при желании смогут воспользоваться гольф-полями, вид на которые открывается владельцам коттеджей. Застройщик делает акцент на том, что это единственные в Беларуси гольф-поля чемпионского класса.

Сейчас добраться до «Зеленой гавани», расположенной в 3,5 км от черты Минска, можно по одной дороге, соединяющейся с МКАД возле улицы Илимская. В генплане предусмотрено появление и дополнительных транспортных сообщений, но они станут доступны позже, не в ближайшие годы.

Несмотря на трудности в экономике спрос на загородную недвижимость по мнению застройщика будет расти.

– Спрос на качественную загородную жизнь будет расти. Это связано и с мировым трендом на замедление – так называемая slow life, и с желанием жить в более изолированных и менее населенных жилых комплексах. Люди стремятся уехать из города, спрятаться от шума и информации, уединиться. Они тянутся к гармонии, спокойствию и тишине, – пояснила Светлана Шевлик.

Текст: Владимир Лужнёв, фото: фото предоставлены «А-100 Девелопмент»​
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Теги: Минск
 
 
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Гольф-поля, раскинувшиеся на бывшем военном полигоне возле Колодищ постепенно обрастают домами для состоятельных белорусов. Компания А-100 Девелопмент закончила...
 
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