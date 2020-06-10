Как пойдет избирательная кампания без Сергея Тихановского? Зачем Лукашенко говорит о Площади, если никто из тех, кто на свободе, не собирается ее устраивать? Объединятся ли команды Тихановского (Тихановской), Бабарико и Цепкало? Кого зарегистрируют кандидатами в президенты?





"Свабоды " Юрий Дракохруст, Валерий Карбалевич и Виталий Цыганков. Эти темы обсуждают политические обозреватели





Дракахруст: Сергею Тихоновскому и 9 его соратникам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Согласно статье, могут присудить штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. Именно по этой статье судили за Площадь-2010 Санникова, Некляева и других.





Вчера был продлен срок содержания Тихановского за решеткой. День выборов он встретит в тюрьме. Следует добавить, что инициативная группа его жены Светланы уменьшилась наполовину - одни стали жертвами репрессий, другие прекратили участие в работе группы.





Какие последствия будут иметь эти события для политической кампании, которая сейчас проходит в Беларуси? Светлана Тихановская в интервью Белсату пошутила насчет того, что она картонный претендент. А может она стать некартонным?





Карбалевич: Вряд ли она станет некартонным кандидатом. Она не готова к такой роли. Нельзя исключать такой сценарий финала избирательной кампании: ЦИК не регистрирует Бабарико и Цепкало, но регистрирует Тихановскую. Лукашенко против домохозяйки. Для него довольно удобный вариант.





Если говорить о всей этой истории с обвинениями в адрес Тихановского, то власти действуют неуклюже, не очень заботясь о том, как это выглядит сбоку, как на это прореагирует общество. Задержали его по одной статье (статья 364 - насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). Обвинение предъявили по другой статье (часть 1 статьи 342 - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Не исключаю, что на суде обвинять будут по какой-то третьей статье. Это классика жанра белорусских политических репрессий. Так было, например, во время уголовного преследования Михаила Маринича. Сначала человека арестовывают, потом думают, в чем обвинить.





Ставку на силовой сценарий власти делают открыто, демонстративно, даже грубо. Они действуют по принципу: не нужно, чтобы нас любили, даже уважали - главное, чтобы боялись.





Лукашенко особо не скрывает, что ориентируется на силовой сценарий удержания власти. На прошлой неделей он принял председателя КГБ Валерия Вакульчика. После чего тот рассказал, как его ведомство собирало информацию о 81-летней пенсионерке, которая критиковала главу государства. Вот что понимают в Беларуси под государственной безопасностью. 9 июня состоялось новое совещание Лукашенко со всеми силовиками. Обсуждали тот же самый вопрос.





Цыганков: Особенность ситуации в том, что, как правильно говорит сама Светлана Тихановская, она уже отвечает не только за себя и за своего мужа Сергея. Она несет ответственность за те тысячи людей, которые поставили подписи и для которых именно Тихановский стал символом протеста. И она, как мне кажется, понимает эту ответственность. И, как показывают ее интервью, понимает, что не может просто так «выйти из игры» и вернуться к обычной жизни.





И я бы не согласился с Валерием, что вариант в бюллетене «Лукашенко против Тихановской» настолько приемлем для главы государства. Никто из избирателей не будет особенно интересоваться ее мыслями об экономических и политических реформах, ее фамилия в бюллетене будут воспринимать именно как символ протеста, как жену того политика, который наиболее упорно и ярко выступил против Лукашенко. И не думаю, что вариант Площади для Лукашенко несет только плюсы — там и много потенциальных потерь.





Дракохруст: Теперь Тихановский выведен из игры. Что может сделать его жена? К чему призвать, в какие переговоры вступить?





Цыганков: Так ее и будут воспринимать в избирательных бюллетенях именно как символ, а не как реального кандидата. Многие люди (и Позняк, и Северинец) именно с Тихановским связывали вариант протеста, бойкота, забастовки — а не электоральной победы.





Карбалевич: Одно дело - Светлана Тихановская в роли жены жертвы политических репрессий, в роли символа протеста. И совсем другая ситуация - Светлана в роли будущего президента. На мой взгляд, во второй роли она проигрывает Лукашенко.





Кому нужен призрак Площади?

Дракохруст: 9 июня Лукашенко провел совещание с силовиками. Он заявил, что его оппоненты используют избирательную кампанию, чтобы дестабилизировать ситуацию. По мнению Лукашенко, события развиваются по "заранее продуманному сценарию", а у участников «хозяева с деньгами». "Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади, — спрогнозировал Лукашенко. - К этому они и призывают людей".





О чем идет речь? Тихановский в тюрьме до выборов, за решеткой Статкевич и Северинец. Ни Бабарико, ни Цепкало никаких пламенных призывов к Площади не делают. Такое ощущение, что Лукашенко сам вызывает этих "духов Площади". Вы, Виталий, сказали, что ему невыгодна Площадь. А может и выгодна? Ведь для Площади нет предпосылок ни организационных, ни агитационных.





Цыганков: он вызывает не самую Площадь, он вызывает страх от Площади.





Во-первых, проверить настроение силовиков, убедиться, что они будут выполнять его приказы, что никакого разлома и раскола в номенклатуре нет и что все (особенно новые назначенные члены правительства) проявляют лояльность.





Во-вторых, напоминанием Площади Лукашенко хочет навязать общественному мнению страх перед погромами, перед войной. Сбрасывая в одну кучу всех потенциальных кандидатов (которые даже не заикаются о Площади), он хочет добиться, чтобы общественное мнение всех их воспринимало как потенциальных революционеров и погромщиков. Естественно, что не все люди настолько политически образованы и знают правду о реальных позициях претендентов — так что определенная часть может поддаться на этот вопль о мире и стабильности, тем более на фоне событий в США.





В-третьих, Лукашенко фактически открыто говорит силовикам - "ищите боевиков, найдите мне их". Это то, что было во время «дела патриотов» в 2017 году, когда в критический момент задержали несколько десятков человек, «находили» у них оружие и закопанную в лесу арматуру — но через несколько месяцев освободили всех без предъявления обвинений. То же самое происходит сейчас, когда членов команды Тихановского хватают абсолютно ни за что.





Дракохруст: Возможно, Лукашенко рассуждает так: Бабарико и Цепкало идут на выборы. В какой стране они живут, они знают; знают, как работает избирательная система. Поэтому единственная возможность победить для них - это Площадь. И они будут вынуждены устраивать Площадь, если у них серьезные намерения. Может, он так воспринимает ситуацию?





Карбалевич: Здесь есть мотивы подсознательные, а есть сознательные. Начнем с первого. Как говорят, что у кого болит, тот о том говорит. Я вспоминаю, что после украинской "оранжевой" революции 2004-2005 годов Лукашенко все время повторял, часто не к месту: «революций в Беларуси не будет». Ведь эта мысль постоянно присутствовала в его голове и мешала спокойно жить. То, что его пугает, о том он говорит вслух.





Что делать с процедурой голосования, Лукашенко понимает. Избирательная машина отлично работает, она отлажена, отшлифована и дает нужный результат.





А вот люди на Площади — это вызов. Да, кажется, что делать в таком случае, тоже известно. Но ведь история знает примеры победы народных революций. А вдруг людей на улицы выйдет много? А вдруг силовые структуры откажутся стрелять в народ? Его это сильно беспокоит. Поэтому он постоянно встречается с силовиками, ориентирует их.





С другой стороны, Лукашенко спекулирует на том, что общество, даже если желает перемен, боится беспорядков. И, возможно, у него есть надежда, что белорусов напугают события в США. В 2015 году Лукашенко спас "украинский синдром", страх повторения украинских событий в Беларуси. Теперь он рассчитывает, что сработае "американский синдром", страх белорусов, чтобы здесь не произошли те беспорядки, грабежи магазинов, которые происходят в США. Кстати, Лукашенко вспомнил во вторник американские события при разговоре с силовиками. А белорусские (как и российские) телеканалы сейчас сильно раскручивают события в США, надеясь сделать психологическую прививку от уличного протеста.





Могут ли объединиться Тихановские, Бабарико и Цепкало?

Дракохруст: Могут ли объединиться команды Тихановского (Тихановской), Бабарики и Цепкало?





Цыганков: Пока, до момента регистрации кандидатов, трудно об этом говорить. Но если говорить об электоральном смысле объединения - то необходимость такого объединения под большим сомнением. Сольются ли электораты разных альтернативных кандидатов под какую—то одну фамилию - совсем не обязательно. Человек, который подписался и придет голосовать за Тихановскую — совсем не обязательно будет голосовать за Бабарико. Конечно же, есть часть людей, которые готовы голосовать за любого, лишь бы не Лукашенко. Но насколько она велика, неизвестно.





Еще один момент. Если власть будет продолжать силовой вариант этой избирательной кампании, если пойдет по пути, образно говоря, "хунты", если будут продолжаться задержания и репрессии — то всем кандидатам стоит задуматься о варианте коллективного снятия своих кандидатур. Конечно же, я понимаю, что это рано и такое решение может приниматься только после этапа регистрации — но такое решение нужно уже иметь в уме. Оставить Лукашенко наедине с кандидатом Кисель, или с Черечнем, или с Дмитриевым. И это уже для всех внутри Беларуси будет недействительная победа. Ведь если это уже никак не напоминает выборы, а идет силовая спецоперация — то, возможно, надо оставить Лукашенко бороться с самим собой в этой операции.





Карбалевич: Надо говорить об объединении не команд Тихоновского, Бабарико, Цепкало, а об объединении электоратов. Ведь если речь идет о командах, то здесь объединять особо нечего. В инициативной группе Тихановской из более 200 человек осталось около 100.





Сам Тихоновский довольно невразумительно высказывался по поводу того, что делать 9 августа. Его высказывания были противоречивы. Теперь он вообще не может управлять своими поклонниками. Не думаю, что Светлана имеет такой же авторитет среди сторонников Тихановского, как сам Сергей.





Поклонники Тихановского - люди неполитизированные. Оставшись без лидера, они могут растеряться, уровень их самоорганизации невелик.





Не очень понятно, пойдут ли эти люди вообще голосовать за других кандидатов. Можно предположить, что большинство его сторонников все же придут на избирательные участки поддержать других альтернативных кандидатов. Например, Бабарико.

Сценарии регистрации

Дракохруст: Ходят слухи, что власти не зарегистрируют ни Бабарико, ни Цепкало, ни Тихановскую. Пойдут Канопацкая и Дмитриев. Насколько это вероятно? И наоборот - насколько вероятно повторение 2010 года, регистрация всех желающих, чтобы растащить голоса, чтобы предотвратить электоральную победу Бабарико, на которую он надеется?





Цыганков: Очень маловероятно, что Бабарико и Цепкало не зарегистрируют. Если да, то этим будет продемонстрировано, что Лукашенко реально испугался своих конкурентов. Нерегистрация будет очень очевидным признанием своего поражения и своего страха.





Еще одним показателем станет стадия образования избирательных комиссий. Сейчас сторонники прежде всего Бабарико стараются как можно больше попасть в избирательные комиссии. Если их всех массово отстранят от проникновения в избирательные комиссии, то они немного больше поймут о характере этих выборов. И тогда, возможно, стратегия команды Бабарико тоже изменится.





Карбалевич: Легких вариантов решений для Лукашенко на этот раз нет. С одной стороны, в регистрации основных кандидатов, Бабарико и Цепкало, есть риск. А вдруг сбудется тот сценарий, который проговорил Бабарико? То есть - если за него голосуют 80%, то вся избирательная машина окажется в ступоре и начнет считать голоса по закону.





Другой вариант. Регистрировать всех. Тогда голоса протестного электората, те 80%, о которых мечтает Бабарико, размажутся среди многих кандидатов, и Лукашенко сможет получить немножко больше, чем ближайший оппонент.





Отличие от 2010 года заключается в том, что тогда практически все кандидаты представляли традиционную, титульную оппозицию, и все призывали на площадь. Сейчас представителей оппозиции нет. И никто пока не призывает на площадь.





Если зарегистрируют Бабарико, то, думаю, тоже зарегистрируют Канопацкую. Ведь Анна Канопацкая сейчас примеряет роль Гайдукевича. Она активно "мочит" Бабарико, и это выгодно Лукашенко. Дискредитировать своего основного оппонента руками и устами другого кандидата — это для него выгодно.





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



