Яндекс.Такси будет блокировать водителей, которые превышают скорость

Источник материала: Myfin

фото: yandex-taxi.by

Технология позволяет с помощью GPS отследить маршрут движения водителя, определить его скорость и сравнить ее с разрешенной на конкретном участке.

Водителя, который превышает скорость, система предупредит об этом. Если водитель не среагирует на несколько уведомлений, то для него доступ к заказам ограничивается, а затем - блокируется.

По итогам тестирования, более 78% водителей, превысивших скорость, реагировали уже на второе предупреждение системы и снижали скорость.