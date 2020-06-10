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Яндекс.Такси будет блокировать водителей, которые превышают скорость

10.06.2020 17:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: yandex-taxi.by

Технология позволяет с помощью GPS отследить маршрут движения водителя, определить его скорость и сравнить ее с разрешенной на конкретном участке.

Водителя, который превышает скорость, система предупредит об этом. Если водитель не среагирует на несколько уведомлений, то для него доступ к заказам ограничивается, а затем - блокируется.

По итогам тестирования, более 78% водителей, превысивших скорость, реагировали уже на второе предупреждение системы и снижали скорость.

Источник: Myfin.by
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