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Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

10.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент поручил проверить причины увольнений людей в частных фирмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства заявил на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Александр Лукашенко попросил главу Администрации, председателя Совета Республики и Управляющего делами Президента взять этот вопрос на контроль и выработать систему проверок частных компаний. Увольнения в последние недели связаны с перипетиями в ходе избирательной кампании.

Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В последнее время (уверен, и вам так же, как и мне) поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно – в Минске особенно, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого уже соответствующее заявление делал. Мало того, увольняют людей тех, кто не подписался (обнаглели уже в край), не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи. 

Я попрошу, Игорь Петрович, надо с Управлением делами, и вы, Наталья Ивановна, подключитесь – выработать систему проверок частных компаний. На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им эти три, два или один месяц – за то, что они выкинули безосновательно людей.

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Я ведь просил не увольнять людей, еще в начале года из-за этой пандемии, дело здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели, не боятся: а, ты за своего Лукашенко, ну так иди на улицу. Это что такое?

Я от нескольких человек жалобы получил, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить. Вот выкидывают на улицу беззащитных людей. Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно. Надо выработать с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля и другие структуры, с местными органами власти и прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей.

Это что за система? На Гоа, на Канары, еще на какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще с работы выгоняют.

Ну и ряд других вопросов, которые мы сегодня должны обсудить.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Сергеенко, Наталья Кочанова, Виктор Шейман

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент поручил проверить причины увольнений людей в частных фирмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства...
 
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