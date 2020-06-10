Уникальную находку XII века обнаружили в Полоцке у стен Спасо-Преображенского храма

Источник материала: ОНТ

Уникальную находку обнаружили археологи в Полоцке. Во время раскопок у стен Спасо-Преображенского храма на плинфе обнаружено изображение музыканта. Рисунок датируется XII веком.

Фрагмент самой плинфы небольшой. На рисунок обратили внимание не сразу. Только лишь внимательно рассмотрев материал. На нем изображен человек с инструментом в руке. При этом герой улыбается. Плинфа – это тонкий обожжённый кирпич. Главный строительный материал, из которого построена Спасо-Преображенская церковь. Скорее всего, рисунок был сделан, когда материал был еще мягким.

Евгений Билей, художник-реставратор: «Ён вельмi важны не толькi тым, што адзiны, які захаваўся, але і таму, што ўнікальны нават быў i на той час, маючы столькi варыянтаў фрэскавага жывапісу».

В Спасо-Ефросиньевском монастыре археологические и реставрационные работы возобновились с приходом тепла. Уже четвёртый год здесь всё лето археологи, художники, строители реставрируют стены, укладывают гидроизоляцию и укрепляют фундамент храма XII века. Остался всего один неисследованный участок – северный. Здесь всё работы намерены завершить в этом сезоне. Спасо-Преображенская церковь является жемчужиной древнебелорусского зодчества. Её возводили по указу Ефросиньи Полоцкой. Внутри храм полностью расписан фресками. И даже спустя восемь столетий уникальная настенная живопись чудесным образом сохранилась.

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