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Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации,...
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