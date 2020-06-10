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Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

10.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Александр Лукашенко поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.

Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы всё доложили о том, что происходит. Я слежу за ситуацией: и вокруг ЦИК что происходит, вокруг вас что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет, майдана – тем более.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Сергеенко, Наталья Кочанова, Виктор Шейман

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 июня провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации,...
 
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