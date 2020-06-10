Марина Адамович: в изоляторе на Окрестина перестали принимать передачи для задержанных

Фото из Фейсбука Марины Адамович

Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

Об этомМарина Адамович, жена Николая Статкевича, который сейчас отбывает там арест.

В ЦИП TUT.BY, что с 10 июня передачи временно не принимаются «из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Как долго продлится этот запрет, дежурный объяснить не смог.