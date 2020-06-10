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Марина Адамович: в изоляторе на Окрестина перестали принимать передачи для задержанных
Источник материала: Партизан
Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».
Фото из Фейсбука Марины Адамович
Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».
Об этом
В ЦИП TUT.BY
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Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома перестал принимать передачи для задержанных — «в связи с неблагоприятной эпидемиологической...
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