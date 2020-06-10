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Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

10.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 10 июня в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

На перекрестке Голодеда и Уборевича столкнулись сразу три авто. По предварительной информации, водитель Lada, двигаясь со стороны Свислочской, не уступил дорогу Fiat.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

От удара машина вероятного нарушителя опрокинулась на крышу, попутно задев Chrysler. За рулем была женщина, которая остановилась, чтобы пропустить авто, но оказалась невольной участницей ДТП.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. А вот водитель Fiat и пассажиры Chrysler (двухлетний мальчик и двухмесячная девочка) – в больнице.

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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 10 июня в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На перекрестке Голодеда и Уборевича столкнулись...
 
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