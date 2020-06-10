Совет Республики одобрил поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Ряд новаций посвящен правовому регулированию вопросов, связанных со страхованием гражданской ответственности нотариусов, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, который представил документ сенаторам, передает корреспондент.По словам министра, планируется увеличить размер страхового возмещения. «Помимо нотариуса ответственность страхует также Белорусская нотариальная палата — до 10 тыс. базовых величин. Расширяется перечень страховых случаев, которые подлежат возмещению при возникновении такой необходимости», — рассказал он. При этом министр уточнил, что случаев, когда ошибка нотариуса повлекла имущественный вред для клиента, мало.

Срок исковой давности по требованиям о выплате возмещения, по договору страхования гражданской ответственности нотариуса предлагается увеличить с трех до десяти лет. Разработчики законопроекта учли, что по сделкам с недвижимостью, дорогостоящим имуществом вопрос о возмещении вреда может возникнуть через много лет.

Олег Слижевский добавил, что законопроект вводит принцип экстерриториальности удостоверения сделок с недвижимостью. «Если сегодня нужно обращаться к нотариусу по месту нахождения имущества, то после вступления в силу закона можно будет обратиться к любому специалисту, независимо от того, на территории какого района находится недвижимость», — пояснил он.