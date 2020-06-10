ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Совет Республики одобрил поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

11.06.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Совет Республики одобрил поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов
Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Ряд новаций посвящен правовому регулированию вопросов, связанных со страхованием гражданской ответственности нотариусов, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, который представил документ сенаторам, передает корреспондент БЕЛТА.По словам министра, планируется увеличить размер страхового возмещения. «Помимо нотариуса ответственность страхует также Белорусская нотариальная палата — до 10 тыс. базовых величин. Расширяется перечень страховых случаев, которые подлежат возмещению при возникновении такой необходимости», — рассказал он. При этом министр уточнил, что случаев, когда ошибка нотариуса повлекла имущественный вред для клиента, мало.

Срок исковой давности по требованиям о выплате возмещения, по договору страхования гражданской ответственности нотариуса предлагается увеличить с трех до десяти лет. Разработчики законопроекта учли, что по сделкам с недвижимостью, дорогостоящим имуществом вопрос о возмещении вреда может возникнуть через много лет.

Олег Слижевский добавил, что законопроект вводит принцип экстерриториальности удостоверения сделок с недвижимостью. «Если сегодня нужно обращаться к нотариусу по месту нахождения имущества, то после вступления в силу закона можно будет обратиться к любому специалисту, независимо от того, на территории какого района находится недвижимость», — пояснил он.

#Совет Республики #юстиция
БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Ряд новаций посвящен правовому регулированию вопросов, связанных со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Челлендж «РаЗАмзбацькам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика