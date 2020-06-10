Битва за Беларусь: в деревне Белянки сохранился штаб операции «Багратион»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

76 лет назад, летом 1944 года, началась наступательная операция «Багратион». Красная армия полностью освободила Беларусь от немецкой оккупации. Недалеко от белорусско-российской границы сохранился дом, в котором тогда находился штаб советских войск. Там побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

300 километров от Минска по витебской трассе и еще 10 километров по дороге среди болот и озер. Пути местами непроходимые. Деревня Белянки – место историческое. И место, где еще ни разу не ступала нога телевизионщика. Здесь сохранился дом, который в годы Великой Отечественной войны во время операции «Багратион» был штабом 43-й советской армии.

Надежда Воронова – из местных. В этот дом переехала сразу после войны, когда вышла замуж. Рассказывает, как здесь, в обычной деревенской хате, судьбоносные решения принимали генерал Иван Баграмян, маршалы Александр Василевский и Михаил Чистяков. «У них тут был бункер напротив этой двери. Солдаты все сделали. И здесь туалет был, и тут небольшая кладовка. Это когда штаб был», – рассказала она.

Надежде Александровне – почти 90 лет, но она в деталях помнит, как в родных краях летом 1944 года Красная армия гнала войска вермахта. Операция «Багратион» стала одной из крупнейших наступательных операций за всю историю войн. Цель была масштабная – разгромить группу армий «Центр» и освободить Беларусь. «Здесь снаряды летели, когда наступление шло. Как начнут наши бить из «Катюши»! Снаряды огненные летят на Витебск. И так били, били, били», – вспоминает Надежда Воронова.

Об историческом военном прошлом обычного деревенского дома свидетельствует и мемориальная доска. Она хранится в местном музее, как и другие артефакты. Рядом с музеем – братская могила. Здесь покоятся более 10 тысяч красноармейцев. Фотографиям павших – особое место в экспозиции. Людмила Никитина знает историю каждого бойца. Например, россиянина Василия Крылова. Его на белорусский манер она ласково называет Василек.

«Год приписал, чтобы пойти на фронт. И навечно остался у нас. Мама его, Татьяна Михайловна из города Истра Московской области, приезжала сюда. Она инвалид первой группы была. На костылях. Но на шее у нее был пакетик с портретом ее единственного сыночка Василька. Она писала нам потом очень много, еще долго жила после этого. Но те письма были похожи на кардиограмму умирающего сердца», –отметила заведующая музеем.