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Битва за Беларусь: в деревне Белянки сохранился штаб операции «Багратион»
10.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
76 лет назад, летом 1944 года, началась наступательная операция «Багратион». Красная армия полностью освободила Беларусь от немецкой оккупации. Недалеко от белорусско-российской границы сохранился дом, в котором тогда находился штаб советских войск. Там побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
300 километров от Минска по витебской трассе и еще 10 километров по дороге среди болот и озер. Пути местами непроходимые. Деревня Белянки – место историческое. И место, где еще ни разу не ступала нога телевизионщика. Здесь сохранился дом, который в годы Великой Отечественной войны во время операции «Багратион» был штабом 43-й советской армии.
Надежда Воронова – из местных. В этот дом переехала сразу после войны, когда вышла замуж. Рассказывает, как здесь, в обычной деревенской хате, судьбоносные решения принимали генерал Иван Баграмян, маршалы Александр Василевский и Михаил Чистяков. «У них тут был бункер напротив этой двери. Солдаты все сделали. И здесь туалет был, и тут небольшая кладовка. Это когда штаб был», – рассказала она.
Надежде Александровне – почти 90 лет, но она в деталях помнит, как в родных краях летом 1944 года Красная армия гнала войска вермахта. Операция «Багратион» стала одной из крупнейших наступательных операций за всю историю войн. Цель была масштабная – разгромить группу армий «Центр» и освободить Беларусь. «Здесь снаряды летели, когда наступление шло. Как начнут наши бить из «Катюши»! Снаряды огненные летят на Витебск. И так били, били, били», – вспоминает Надежда Воронова.
Об историческом военном прошлом обычного деревенского дома свидетельствует и мемориальная доска. Она хранится в местном музее, как и другие артефакты. Рядом с музеем – братская могила. Здесь покоятся более 10 тысяч красноармейцев. Фотографиям павших – особое место в экспозиции. Людмила Никитина знает историю каждого бойца. Например, россиянина Василия Крылова. Его на белорусский манер она ласково называет Василек.
«Год приписал, чтобы пойти на фронт. И навечно остался у нас. Мама его, Татьяна Михайловна из города Истра Московской области, приезжала сюда. Она инвалид первой группы была. На костылях. Но на шее у нее был пакетик с портретом ее единственного сыночка Василька. Она писала нам потом очень много, еще долго жила после этого. Но те письма были похожи на кардиограмму умирающего сердца», –отметила заведующая музеем.
Поклониться памяти павших сюда приезжают из России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана. Это потомки тех, кто отдал жизнь за
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Операция «Багратион» – одна из крупнейших в мире наступательных операций за всю историю. В результате советские войска освободили Беларусь, часть Прибалтики и...
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