Определились первые финалисты Кубка Германии по футболу

Источник материала: ОНТ

Леверкузенский «Байер» стал первым финалистом Кубка Германии по футболу. Команда на выезде обыграла клуб четвертого дивизиона «Саарбрюкен» – 3:0.

Сегодня во втором полуфинале «Бавария» встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Мюнхенский клуб – безоговорочный фаворит этого противостояния. После возобновления сезона в Германии «Бавария» играет очень мощно. Роберт Левандовски уже забил 30 мячей в чемпионате, а Томас Мюллер выполнил 20 голевых передач. «Бавария» обыграла «Айнтрахт» две недели назад в чемпионате страны – 5:2.

В последний раз «Айнтрахт» обыгрывал «Баварию» на выезде в ноябре 2000 года.

Отметим, что голкиперу мюнхенцев Мануэлю Нойеру осталось провести в кубке Германии один сухой матч, чтобы сравняться с рекордсменом турнира Оливером Каном (у которого таких встреч – 33). Также, в случае победы «Баварии», Томас Мюллер обойдёт легендарного Герда Мюллера по количеству побед в Кубке Германии и установит новый рекорд турнира.

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