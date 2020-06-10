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Штаб кандидата в президенты честно рассказал, как незаконно собирал подписи

10.06.2020 17:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня инициативная группа предпринимательницы Натальи Кисель, идущей в президенты Беларуси, заявила, что собрала уже 108 тысяч подписей за ее выдвижение кандидатом. Число может показаться мистическим, учитывая, что в ИГ Кисель всего 147 человек. Для сравнения: в группе экс-главы ПВТ Валерия Цепкало, которая на днях отчиталась о 119 тысячах подписей, 886 человек. То есть в шесть раз больше, при этом продуктивность ИГ Цепкало якобы та же, что и у ИГ Кисель.

«Наша Нива» решила разгадать эту математическую загадку и связалась с Сергеем Штодой, главным сборщиком подписей в пользу Натальи Кисель. Вот что он ответил журналистам: «У нас 2500 чалавек займаліся зборам, таму не склала цяжкасцяў сабраць подпісы ў момант. Афіцыйна з пасведчаннямі было 147 чалавек, але ў нас за ўвесь час ні адзін чалавек не спытаў пасведчанне. А вы што, думаеце, што ва ўсіх, хто збірае подпісы, есць пасведчанне з сабой? Ну вось у мяне жонка на працы збірала. 150 чалавек у іх працуе. Яна пайшла і падпісала на мае імя ўсіх на працы. Ну і што?»

Выходит, Штода признался в грубом нарушении избирательного законодательства. «Наша Нива» говорит, что заранее предупредила Штоду о записи разговора на аудио и сохранила ее. По правилам, подписи, собранные не членом инициативной группы, не являются действительными.

А у кого сколько подписей уже есть сейчас?

Вот список «кандидатов в кандидаты», по которым есть информация:

  • Александр Лукашенко – больше миллиона;
  • Виктор Бабарико – 285 тысяч;
  • Валерий Цепкало – более 119 тысяч;
  • Наталья Кисель – 108 тысяч;
  • Анна Канопацкая – 100 тысяч;
  • Сергей Черечень – более 75 тысяч;
  • Андрей Дмитриев – более 60 тысяч;
  • Светлана Тихановская – более 60 тысяч.

 
 
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Сегодня инициативная группа предпринимательницы Натальи Кисель, идущей в президенты Беларуси, заявила, что собрала уже 108 тысяч подписей за ее выдвижение...
 
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