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Правительство утвердило порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство утвердило порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля

Правительство утвердило порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 июня 2020 года №333, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В постановлении определен порядок возврата физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных ими при приобретении электромобиля с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025-го на территории Беларуси.

Возвращать будут сумму налога на добавленную стоимость, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (на день покупки). Сейчас 1 БВ — Br27.

Для возврата НДС физлицо уведомляет налоговую по месту своего жительства о приобретении электромобиля и уплате суммы налога на добавленную стоимость по утвержденной форме.

Налоговый орган запрашивает у продавца (лизингодателя) сведения, подтверждающие факт приобретения физическим лицом электромобиля, а также сведения о дате уплаты им в полном объеме стоимости электромобиля и НДС.

Налоговая возвращает НДС не позднее 30 календарных дней со дня представления физлицом в налоговый орган уведомления.

Постановление вступает в силу с 15 июня.

https://www.belta.by/

 
 
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Правительство утвердило порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 июня 2020...
 
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