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«В шоке, что людей за встречи отправляют на сутки». Что говорил Тихановский сегодня в суде в Гомеле

10.06.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомельском областном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Сергея Тихановского, которую он подал еще в мае, после одного из административных процессов, когда ему дали очередные 15 суток ареста. 10 июня Тихановский — уже обвиняемый по уголовному делу — участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. На заседание из Минска в Гомель приехала его супруга Светлана, также, «чтобы хоть глазком взглянуть на сына», пришла мать София Ефремовна. Однако огромный телевизор с трансляцией был развернут в сторону судьи — и Сергея из зала никто не увидел.


Претендент в президенты Светлана Тихановская приехала в Гомель на апелляцию по административному делу мужа.

Напомним, 18 мая суд Советского района Гомеля за митинги 18 марта в Орше и 12 апреля в Бресте осудил блогера на очередные 15 суток ареста. Тогда Сергей Тихановский подал апелляционную жалобу в суд высшей инстанции.

В апелляции Тихановский указал, что никаких противоправных действий не совершал, а реализовывал конституционное право на свободу проведения массовых мероприятий, что, по его мнению, суд неверно истолковал закон и не принял во внимание Конституцию Беларуси. И — просил постановление суда Советского района отменить.

Сегодня в Гомельском областном суде рассмотрели апелляцию. Так как сам Сергей сейчас находится в Минском СИЗО, процесс велся посредством видеосвязи. С судьей Александром Сужаевым Тихановский общался через огромный монитор телевизора, который специально установили в зале заседаний.


Судья демонстрирует Тихановскому материалы дела: увесистый альбом, в нем — множество цветных фотографиями с мест встреч Тихановского с людьми. Судья говорит, что на фото — лица с лозунгами и плакатами.

— У меня никаких лозунгов и плакатов не было. Это был не митинг, а интервью, — отвечает Тихановский.

Судья зачитывает определение понятия «митинг».

— Там были люди, плакаты, символика, высказывания — что еще необходимо, по-вашему, чтобы это признать митингом?

Тихановский настаивает: то, за что его осудили в мае, никакого отношения к митингу не имеет.

— Я записывал интервью. Интервью! Подхожу к человеку с микрофоном, спрашиваю у него: «Как живется в Орше?» — «Плохо». Спрашиваю: «Какая зарплата?» — «Очень маленькая». Ну и дальше обсуждаем проблемы, которые нужно всем решить, чтобы построить страну для жизни. Как это можно назвать митингом? У меня в голове не укладывается. Почему тогда очередь в магазине, где люди стоят и тоже жалуются на то, как плохо живется в стране, не называют митингом? — спрашивает в ответ Тихановский.

Он говорит, что возмущен тем, что протоколы по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии составлены не только на него — но и на всех тех, кто хотел с ним встретиться.

— Люди хотели со мной встретится, им интересен я как медийная личность, но я в шоке, что этих людей теперь осуждают, дают им сутки. Считаю, все это делается исключительно по политическим мотивам. Происходит запугивание людей.

На этом судья его прерывает.

— Давайте по существу. По данным эпизодам есть у вас еще замечания?

— Я прошу отменить решение суда Советского района и производство прекратить, — снова обращается к судье Тихановский.

Суд удалился в совещательную комнату, а через пять минут вынес решение: оставить апелляцию Тихановского без удовлетворения.

По мнению суда, в действиях Тихановского усматривается, что «он не только интервьюировал участников, но и сам высказывался о политических событиях в контексте митингов». А проведение митингов, мол, с местной властью не согласовывалось.

— Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц, — процитировал судья статью 21 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах.

Перед тем, как видеосвязь отключили, Сергей Тихановский успел крикнуть «Но пасаран!» — и на этом судебное заседание закончилось.

Светлана Тихановская от комментариев после суда отказалась.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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10 июня Сергей Тихановский - уже обвиняемый по уголовному делу - участвовал в административном процессе по видеосвязи из СИЗО. На заседание из Минска в Гомель...
 
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