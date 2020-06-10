Сын Джигарханяна рассказал всю правду о состоянии отца

Источник материала: ОНТ

8 июня народный артист России Армен Джигарханян попал в реанимацию. О состоянии отца рассказал изданию «Собеседник» его сын Степан.

Перед госпитализацией Степан поделился с журналистами информацией о том, что за его отцом присматривает бывшая жена артиста и мать Степана Татьяна Власова, а также нанятая сиделка.

Власова начала жить с Джигарханяном вскоре после начала пандемии. Она покинула США и поселилась в квартире на Арбате. По словам сына артиста, Армен Борисович был очень рад, что восстановил с ней отношения.

Фото: Global Look Press





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