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Сын Джигарханяна рассказал всю правду о состоянии отца
Источник материала: ОНТ
8 июня народный артист России Армен Джигарханян попал в реанимацию. О состоянии отца рассказал изданию
Перед госпитализацией Степан поделился с журналистами информацией о том, что за его отцом присматривает бывшая жена артиста и мать Степана Татьяна Власова, а также нанятая сиделка.
Власова начала жить с Джигарханяном вскоре после начала пандемии. Она покинула США и поселилась в квартире на Арбате. По словам сына артиста, Армен Борисович был очень рад, что восстановил с ней отношения.
Фото: Global Look Press
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8 июня народный артист России Армен Джигарханян попал в реанимацию. О состоянии отца рассказал изданию «Собеседник» его сын Степан. Перед госпитализацией Степан...
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