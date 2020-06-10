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Вороновщина вчера и сегодня. Год 2016-й

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

2016 год (в рамках областных «Дажынак») — проведен капитальный ремонт с модернизацией помещения здания ГУК «Вороновский городской центр культуры и досуга» (8 млрд. неденоминированных рублей);



Вороновщина вчера и сегодня. Год 2016-й


— текущий ремонт площади Советской в г.п.Вороново (1 млрд. неденоминированных рублей);







Вороновщина вчера и сегодня. Год 2016-й


Вороновщина вчера и сегодня. Год 2016-й

— капитальный ремонт фасада здания стоматологии, наркологического отделения и главного корпуса (с частичной модернизацией) УЗ «Вороновская ЦРБ» (400 млн, 300 млн. и 1,3 млрд. неденоминированных рублей соответственно);



— реконструкция жилого дома-общежития УЗ «Вороновская ЦРБ» (1,2 млрд. неденоминированных рублей);

— реконструкция парка г.п.Вороново (6 млрд. неденоминированных рублей);





 

— модернизация здания ГУО «Ясли-сад №2 в г.п.Вороново» (3,2 млрд. неденоминированных рублей);

— реконструкция и текущий ремонт участка улицы Юбилейной в г.п.Вороново (5,9 млрд. неденоминированных рублей);






— капитальный ремонт участка улицы Советской г.п.Вороново (4,3 млрд. неденоминированных рублей).



 
 
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2016 год (в рамках областных «Дажынак») — проведен капитальный ремонт с модернизацией помещения здания ГУК «Вороновский городской центр культуры и досуга» (8 млрд....
 
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