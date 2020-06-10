|
БЖД начала оформлять электронные билеты по номеру телефона
Источник материала: Myfin
Ранее при проезде по электронному билету требовалось предъявлять документ, удостоверяющий личность. Теперь оформить электронный билет на поезда городских линий и региональных линий экономкласса на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно с указанием номера мобильного телефона пассажира.
При контроле пассажир предъявляет бланк электронного билета на экране мобильного устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос *147# с подтверждением номера телефона.
Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов (по документу, удостоверяющему личность).
С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЖД ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами городских линий и региональных линий экономкласса. Оформить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)