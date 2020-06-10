БЖД начала оформлять электронные билеты по номеру телефона

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фото: pass.rw.by

Ранее при проезде по электронному билету требовалось предъявлять документ, удостоверяющий личность. Теперь оформить электронный билет на поезда городских линий и региональных линий экономкласса на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно с указанием номера мобильного телефона пассажира.

При контроле пассажир предъявляет бланк электронного билета на экране мобильного устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос *147# с подтверждением номера телефона.

Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов (по документу, удостоверяющему личность).

С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж.