ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Песков ответил на выпад Лукашенко: Россия не вмешивается в выборы президента в Беларуси

10.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И Кремлю неизвестно об олигархах, которые якобы финансируют оппозицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отрицает само существование олигархов в России.



4 июня президент Беларуси высказался о протестах в Беларуси. Он заявил, что нового протестного движения не появилось, есть недовольные, которые «будут всегда». «Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси»,— сказал он (цитата по БелТА).

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, во-первых, об их существовании,— сказал господин Песков журналистам.— Олигархи — это предприниматели, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране. Это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались в Беларуси — это второе».


Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, регистрация кандидатов проходит с 5 по 14 июля. О необходимом количестве собранных подписей пока заявили Александра Лукашенко и бывший глава Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Оппозиционный блогер Сергей Тихановский пытался выдвинуть свою кандидатуру, но не смог этого сделать, потому что отбывал административный арест, после его снова задержали. В чем суть обвинений, не сообщалось. На просьбу прокомментировать скандалы со снятием кандидатов Дмитрий Песков сказал: «Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы. Это внутреннее дело Белоруссии. Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным тоже».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И Кремлю неизвестно об олигархах, которые якобы финансируют оппозицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отрицает само существование...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД начала оформлять электронные билеты по номеру телефона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика