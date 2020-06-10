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Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского
10.06.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла сегодня, 10 июня 2020 года, около 12:10 часов.
По предварительной информации: 70-летний брестчанин, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по улице Ленина. На перекрестке с улицей Воровского, при осуществлении маневра левого поворота водитель не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд», под управлением 37-летнего местного жителя.
В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Проводится проверка.
Перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог, при их проезде от водителей требуется повышенная сконцентрированность.
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В Бресте в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла сегодня, 10 июня 2020 года, около 12:10 часов. По предварительной информации: 70-летний брестчанин,...
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