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Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского

10.06.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла сегодня, 10 июня 2020 года, около 12:10 часов.

Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского

По предварительной информации: 70-летний брестчанин, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по улице Ленина. На перекрестке с улицей Воровского, при осуществлении маневра левого поворота водитель не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд», под управлением 37-летнего местного жителя.

Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского

В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского

Проводится проверка.

Перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог, при их проезде от водителей требуется повышенная сконцентрированность. ГАИ призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть аккуратными и внимательными за рулем.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла сегодня, 10 июня 2020 года, около 12:10 часов. По предварительной информации: 70-летний брестчанин,...
 
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