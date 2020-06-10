Стало известно, что случилось на Ленина у перехода на Воровского

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла сегодня, 10 июня 2020 года, около 12:10 часов.





По предварительной информации: 70-летний брестчанин, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по улице Ленина. На перекрестке с улицей Воровского, при осуществлении маневра левого поворота водитель не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд», под управлением 37-летнего местного жителя.





В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой.





Проводится проверка.

Перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог, при их проезде от водителей требуется повышенная сконцентрированность. ГАИ призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть аккуратными и внимательными за рулем.