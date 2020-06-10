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Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным

10.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.      

Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным
Фото: twitter.com/katehinds  

Снимок Кейт Хиндс из Нью-Йорка опубликовала в Twitter. Женщина сфотографировала стеллаж с книгами и написала, что на этом изображении прячется кот.      

Подписчики долго не могли понять, где же находится животное. Они просили хозяйку дать хотя бы подсказку и она согласилась.    

Кейт рассказала, что ее питомец спрятался за телевизором.

Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным
Фото: twitter.com/katehinds   

И увидеть можно было только его лапки.     

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи (читать далее).     

Люди в материале: Кейт Хиндс

 
 
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Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.       Фото: twitter.com/katehinds   Снимок Кейт Хиндс...
 
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