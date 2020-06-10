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Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным
Источник материала: СТВ
Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота.
Снимок Кейт Хиндс из Нью-Йорка
Подписчики долго не могли понять, где же находится животное. Они просили хозяйку дать хотя бы подсказку и она согласилась.
Кейт рассказала, что ее питомец спрятался за телевизором.
И увидеть можно было только его лапки.
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Жительница США поделилась со своими подписчиками фото, на котором только очень внимательный человек сможет найти кота. Фото: twitter.com/katehinds Снимок Кейт Хиндс...
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