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За сутки в области с участием нетрезвых водителей-бесправников произошло два ДТП
10.06.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский район: по предварительной информации
Установлено, что житель областного центра не имеет права управления (лишен за пьяную езду) и находится в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
Брест: по предварительной информации, сегодня около трех часов утра 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «БМВ», двигался по улице Лейтенанта Рябцева. При подъезде к Каменецкому кольцу водитель совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП парень с травмами доставлен в больницу.
Установлено, что молодой человек никогда не имел права управления, а также в момент управления находился в состоянии опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены три административных материала, в том числе за управление транспортным средством без права управления и в состоянии опьянения.
Алкоголь и руль - не совместимы. Нетрезвый водитель представляет опасность, как для себя, так и для других участников дорожного движения.
Водителям следует помнить, что они несут ответственность за свои действия на дороге.
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