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За сутки в области с участием нетрезвых водителей-бесправников произошло два ДТП

10.06.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский район: по предварительной информации ГАИ, 9 июня около 22.30 часов 75-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигался по автодороге «Брест-Каменец-Беловежская пуща». На девятом километре водитель не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с дорожным знаком.

За сутки в области с участием нетрезвых водителей-бесправников произошло два ДТП

Установлено, что житель областного центра не имеет права управления (лишен за пьяную езду) и находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Брестпо предварительной информации, сегодня около трех часов утра 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «БМВ», двигался по улице Лейтенанта Рябцева. При подъезде к Каменецкому кольцу водитель совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП парень с травмами доставлен в больницу.

Установлено, что молодой человек никогда не имел права управления, а также в момент управления находился в состоянии опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены три административных материала, в том числе за управление транспортным средством без права управления и в состоянии опьянения.

Алкоголь и руль - не совместимы. Нетрезвый водитель представляет опасность, как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Следует помнить, что за пьяную езду предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

За управление без права управления предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

Водителям следует помнить, что они несут ответственность за свои действия на дороге.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский район: по предварительной информации ГАИ, 9 июня около 22.30 часов 75-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигался по автодороге...
 
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