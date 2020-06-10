За сутки в области с участием нетрезвых водителей-бесправников произошло два ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский район: по предварительной информации ГАИ , 9 июня около 22.30 часов 75-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигался по автодороге «Брест-Каменец-Беловежская пуща». На девятом километре водитель не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с дорожным знаком.





Установлено, что житель областного центра не имеет права управления (лишен за пьяную езду) и находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Брест: по предварительной информации, сегодня около трех часов утра 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «БМВ», двигался по улице Лейтенанта Рябцева. При подъезде к Каменецкому кольцу водитель совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП парень с травмами доставлен в больницу.

Установлено, что молодой человек никогда не имел права управления, а также в момент управления находился в состоянии опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены три административных материала, в том числе за управление транспортным средством без права управления и в состоянии опьянения.

Алкоголь и руль - не совместимы. Нетрезвый водитель представляет опасность, как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Следует помнить, что за пьяную езду предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За управление без права управления предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

Водителям следует помнить, что они несут ответственность за свои действия на дороге.