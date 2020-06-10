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В Брестской области обновят 977 километров распределительных электрических сетей до 2025 года

10.06.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Число обращений от заинтересованных граждан выросло в разы со вступлением в силу президентского Указа № 492. Того самого, который установил тариф в 3,35 копейки за киловатт-час электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных централизованным тепло- и газоснабжением, при наличии отдельного счетчика на эти нужды.

В Брестской области обновят 977 километров распределительных электрических сетей до 2025 года

Только в прошлом году на РУП «Брестэнерго» поступило 1106 запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок к сети, чтобы использовать их в индивидуальных жилых домах для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. По 768 запросам техусловия выданы (это порядка 69 процентов от общего числа), по 338 запросам были отказы, рассказали порталу sb.by специалисты ГПО «Белэнерго».

В Брестской области обновят 977 километров распределительных электрических сетей до 2025 года

Причина отказов такова. Значительная часть распределительных сетей в районах индивидуальной жилой застройки проектировалась давно. Те нормы не предусматривали возможность использовать электроэнергию для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. И сегодня не все сети технически готовы удовлетворить возросший спрос со стороны людей. В населенных пунктах, где гражданам отказали в выдаче технических условий, будет вестись реконструкция объектов распределительных сетей. Сделать это одномоментно невозможно как по финансовым, так и по организационным причинам. В 2019 году РУП «Брестэнерго» сформировало и согласовало с местными исполнительными и распорядительными органами план реконструкции электросетей жилфонда на 2021—2025 годы. В планах за счет всех источников финансирования обновить 977 километров распределительных сетей по региону.

Фото пресс-службы ГПО «Белэнерго»

 
 
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