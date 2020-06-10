В Брестской области обновят 977 километров распределительных электрических сетей до 2025 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Число обращений от заинтересованных граждан выросло в разы со вступлением в силу президентского Указа № 492. Того самого, который установил тариф в 3,35 копейки за киловатт-час электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных централизованным тепло- и газоснабжением, при наличии отдельного счетчика на эти нужды.





Только в прошлом году на РУП «Брестэнерго» поступило 1106 запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок к сети, чтобы использовать их в индивидуальных жилых домах для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. По 768 запросам техусловия выданы (это порядка 69 процентов от общего числа), по 338 запросам были отказы, рассказали порталу sb.by специалисты ГПО «Белэнерго».





Причина отказов такова. Значительная часть распределительных сетей в районах индивидуальной жилой застройки проектировалась давно. Те нормы не предусматривали возможность использовать электроэнергию для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. И сегодня не все сети технически готовы удовлетворить возросший спрос со стороны людей. В населенных пунктах, где гражданам отказали в выдаче технических условий, будет вестись реконструкция объектов распределительных сетей. Сделать это одномоментно невозможно как по финансовым, так и по организационным причинам. В 2019 году РУП «Брестэнерго» сформировало и согласовало с местными исполнительными и распорядительными органами план реконструкции электросетей жилфонда на 2021—2025 годы. В планах за счет всех источников финансирования обновить 977 километров распределительных сетей по региону.

Фото пресс-службы ГПО «Белэнерго»