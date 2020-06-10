ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Я в шоке, что людей за встречи отправляют на сутки». Что говорил Тихановский сегодня в суде

10.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 июня в Гомельском областном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе блогера Сергея Тихановского, которую он подал еще в мае, после одного из административных процессов, когда ему дали очередные 15 суток ареста, сообщает Tut.by.

"Я в шоке, что людей за встречи отправляют на сутки». Что говорил Тихановский сегодня в суде
Поскольку сейчас Сергей Тихоновский обвинен по уголовному делу, он участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. На заседание из Минска приехала его жена Светлана, также пришла мать София Ефремовна.

Судья Александр Сужаев разговаривал с блогером через монитор телевизора. Он показал Тихaновскому весомый альбом с множеством фотографий с мест встреч блогера с людьми и сказал, что на фото — люди с лозунгами и плакатами.

"У меня никаких лозунгов и плакатов не было. Это был не митинг, а интервью", - ответил Тихановский»

Судья сказал, что там " были люди, плакаты, символика, высказывания — что еще необходимо, по-вашему, чтобы это признать митингом?».

- Я записывал интервью. Интервью! Подхожу к человеку с микрофоном, спрашиваю его: "Как живется в Орше „“ — „Скверно“. Спрашиваю: "Какая зарплата?"- "Очень маленькая". Ну и дальше обсуждаем проблемы, которые нужно всем решить, чтобы построить страну для жизни. Как это можно назвать митингом? У меня в голове не укладывается. Почему тогда очередь в магазине, где люди стоят и тоже жалуются на то, как плохо живется в стране, не называют митингом?"- спросил в ответ Тихановский.

Блогер возмутился, что за участие в несанкционированном мероприятии осудили не только его, но и тех, кто хотел с ним встретиться. "Им интересен я как медийная личность, но я в шоке, что этих людей сейчас осуждают, дают им сутки. Считаю, все это делается исключительно по политическим мотивам. Происходит запугивание людей", - заявил блогер.

Судья его прервал и попросил говорить «по существу». На что Тихановский попросил отменить прежнее решение суда Советского района и остановить производство по делу.

Судья пошел в совещательную комнату и через 5 минут вынес решение: оставить апелляцию Тихановского без удовлетворения. По мнению суда, Тихановский " не только интервьюировал участников, но и сам высказывался о политических событиях в контексте митингов», а проведение митингов с местной властью не согласовывалось.

За что?


18 мая суд Советского района Гомеля за митинги 18 марта в Орше и 12 апреля в Бресте осудил Сергея Тихановского на очередные 15 суток ареста. Тогда Тихановский подал апелляционную жалобу в суд высшей инстанции, в которой указал, что реализовывал конституционное право на свободу проведения массовых мероприятий, и, по его мнению, суд неправильно понял закон и не принял во внимание Конституцию Беларуси.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня в Гомельском областном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе блогера Сергея Тихановского, которую он подал еще в мае, после одного из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина предложила найти её кота на фото. И это кажется невозможным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика