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Фотофакт: Зверюга! Рыбак выловил в Свислочи сома весом 16,7 кг
Источник материала: Партизан
Андрей увлекается рыбалкой много лет: еще шестилетнего его приучил к этому хобби отец, также заядлый рыбак.
«Он клюнул так, что пришлось ловить спиннинг в речке. Удар был настолько сильным, что согнуло «тычку», раскидало все сигнализаторы (которые потом я так и не нашел). На удивление бодался с ним недолго, минут 15—20. Доставали вчетвером, так как в наш подсак он не влезал», — Андрей рассказал подробности той рыбалки
Рыбина весит 16,7 килограмма, а ее длина составила 1,32 метра. «В тот момент я сиял от счастья! А в голове крутилась одна фраза: «Вот он! Вот мой трофей! Такого в магазине не купишь!», — делится впечатлениями рыбак.
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Андрей увлекается рыбалкой много лет: еще шестилетнего его приучил к этому хобби отец, также заядлый рыбак.
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