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Откуда столько желчи?

10.06.2020 19:26 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vc.com

Почему зрители превратились в стервятников.

Целый день звонят со всех каналов по поводу Миши.

Не буду ни защищать, ни осуждать. У меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. И лишь Богу известно, почему он порой тормозит пьяного, забирая не его жизнь, а жизнь невиновного.

Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать.

Пугает другое. Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили это адово пламя беды. Хорошие вести они не переваривают, только чужая смерть, страх, боль, унижения могут утолить эту жажду. На время. Завтра будет другой скандал, будет новый приступ желчи, который будет изрыгаться в хоре таких же стервятников.

Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих, он человек честный.

Стас Садальский

 
 
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Почему зрители превратились в стервятников.
 
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