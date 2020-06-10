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В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Миорском районе дачника убило молнией.
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Было установлено, что 82-летний дачник вел велосипед около своего участка. Пенсионера ударило молнией – об этом свидетельствуют следы на одежде и теле.
Медики констатировали смерть мужчины. Опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. В Миорском районе дачника убило молнией. По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 10 июня. Правоохранителям сообщили,...
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