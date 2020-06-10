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Какие перспективы открывает визит венгерского премьера в Минск? Символом чего в современной Европе становится принципиальный Орбан?

10.06.2020 19:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Минск принял с официальным визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фигура в европейской политике более чем незаурядная. За 10 лет своей работы он успел заслужить уважение тех, кого волнуют, прежде всего, венгерские интересы, и заработать в Брюсселе репутацию строптивца, который вечно идёт своим путём. 

Стоит отметить, что в последнее время к голосу Орбана прислушиваются всё чаще. Особенно на фоне пандемии, которая показала, как в Евросоюзе смещаются приоритеты от общеевропейских трендов и лозунгов к национальным интересам стран-участниц.  

Какие перспективы открыл визит в Минск Виктора Орбана в программе «ОбъективНо» обсудили председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций Вадим Боровик.

Подробности в видео.


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Теги: Минск
 
 
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Минск принял с официальным визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фигура в европейской политике более чем незаурядная. За 10 лет своей работы он успел...
 
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