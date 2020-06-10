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Госконтроль - про нехватку отечественных яблок и лука в магазинах и отпускные цены на эти товары

10.06.2020 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Госконтроля проверили, как в Гродненской области распоряжаются овощами и яблоками, которые заложены в стабфонд, а также есть ли эти товары в продаже в магазинах. Оказалось, что в некоторых из них не было отечественных чеснока, лука репчатого, моркови и яблок. При этом яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В ведомстве рассказали, что также обнаружили необоснованное посредничество, которое сказывалось на ценах на этот товар. Госконтроль также обратил внимание на отпускные цены стабфонда, которые были выше, чем у фермеров.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проведенные Комитетом государственного контроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия свидетельствуют о недостаточной эффективности принятых облисполкомом мер по созданию и использованию стабилизационного фонда растениеводческой продукции.

В Госконтроле рассказали, что в созданный в Гродненской области стабфонд продукции растениеводства в 2019 год заложили репчатого лука на 11,89% больше, чем годом ранее, моркови — на 11,76%, картофеля — на 6,06%, белокочанной капусты — на 9%, свеклы столовой — на 6,14% (1063 тонны, 950 тонн, 2800 тонн, 2180 тонн, 674 тонны соответственно составили «запасы»). Объем закладки яблок сохранился на прежнем уровне — 2500 тонн.

Эти овощи и яблоки должны храниться до 31 мая. Они нужны для обеспечения бесперебойной поставки в розничную торговую сеть для удовлетворения спроса населения, а также потребностей учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы области, поясняют в КГК.

— Вместе с тем в нарушение требований постановления Совета Министров № 571 о наличии у хранителей объемов стабфондов продовольственных товаров до 31 мая, решением облисполкома № 507 Гродненскому городскому, Волковысскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому районным исполнительным комитетам, Гродненскому областному потребительскому обществу было предписано утвердить графики ежемесячного использования объемов стабилизационных фондов фруктов на период с 15 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года. А фактически уже в январе 2020 года на складах отдельных хранителей стабфонда отсутствовали яблоки, — уточняют в КГК.

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Не был решен в полном объеме вопрос с наличием в продаже овощей, фруктов отечественного производства, предусмотренных ассортиментными перечнями.

— Проведенный в марте — апреле текущего года мониторинг наличия плодоовощной продукции отечественного производства в торговой сети, показал отсутствие в отдельных магазинах в продаже белорусских чеснока, лука репчатого, моркови и яблок, — добавляют в Госконтроле. — Сформированные хранителями стабфондов области с учетом затрат на хранение и сортировку продукции цены в ряде случаев являлись не конкурентными по отношению к ценам других поставщиков уже с момента создания стабфондов.

В КГК приводят пример, что отпускные цены на картофель и плодоовощную продукцию (с учетом издержек обращения до 100%) с декабря 2019 года составляли на картофель, свеклу, морковь и белокочанную капусту — 60 копеек, а на репчатый лук — 0,85 копеек.

— Цены же у отдельных фермерских хозяйств были значительно ниже, с момента создания стабилизационных фондов до настоящего времени не менялись и составляют на картофель — 0,35 рубля, морковь свежую — 0,40 рубля, капусту белокочанную — 0,40 рубля, лук репчатый — 0,60 рубля, свеклу — 0,30 рубля.

В Госконтроле также говорят о том, что «не удалось исключить и факты необоснованного посредничества».

— В магазине одной из торговых сетей Гродно в апреле 2020 года в продаже имелись яблоки производителя Гродненской области, закупленные через посредника, цена на которые в 2,8 раза превышала цену их закупки у производителя.

 
Теги: Гродно
 
 
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Специалисты Госконтроля проверили, как в Гродненской области распоряжаются овощами и яблоками, которые заложены в стабфонд, а также есть ли эти товары в продаже в...
 
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