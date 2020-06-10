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Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии. В Лидском районе горел неэксплуатируемый склад
Источник материала: Lida.Info
Лидские спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании, сообщили
О пожаре в агрогородке Гуды днем 9 июня сообщил очевидец. Открытым огнем горела крыша одного из здания на мехдворе сельхозпредприятия. Через несколько минут прибывшие расчеты спасателей приступили к тушению. На ликвидацию возгорания потребовалось около 15 минут.
Сгорели кровля и перекрытие на площади 300 кв.м. С 2015 года склад не эксплуатировался. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии.
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Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии. В Лидском районе горел неэксплуатируемый склад
Лидские спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. О пожаре в агрогородке Гуды днем 9 июня...
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