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Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии. В Лидском районе горел неэксплуатируемый склад

11.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии. В Лидском районе горел неэксплуатируемый склад

Лидские спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в агрогородке Гуды днем 9 июня сообщил очевидец. Открытым огнем горела крыша одного из здания на мехдворе сельхозпредприятия. Через несколько минут прибывшие расчеты спасателей приступили к тушению. На ликвидацию возгорания потребовалось около 15 минут.

Сгорели кровля и перекрытие на площади 300 кв.м. С 2015 года склад не эксплуатировался. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия попадания в крышу разряда молнии.

 
 
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Лидские спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. О пожаре в агрогородке Гуды днем 9 июня...
 

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